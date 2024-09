Lagoa Vermelha (RS) é reconhecida como Capital Nacional da Dança da Chula

A cultura gaúcha de Lagoa Vermelha (RS) passou a ser considerada a Capital Nacional da Dança da Chula pela Lei 14.957/24 , sancionada nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (4).

A norma teve origem no PL 5407/19, apresentado na Câmara dos Deputados pelo ex-deputado Santini (RS). A Dança Chula é uma dança típica tradicional da cultura gaúcha, praticada prioritariamente por homens. É baseada em batidas dos pés e nos desafios. Antigamente, era usada em bailes onde dois homens queriam dançar com uma mesma mulher, e então desafiavam-se. Aquele que fizesse o passo em sapateio, sem erros, teria o direito a dançar com a "prenda" pelo resto do baile.

Conforme explicação do ex-deputado, Lagoa Vermelha consagrou-se como “ninho de chuleadores”, alcançando grande tradição na formação e nas disputas realizadas pelo País. A cidade promove e participa de eventos regionais de arte e tradição gaúcha.