Lei concede a Florianópolis título de Capital Nacional das Startups

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.955/24 , que concede a Florianópolis (SC) o título de Capital Nacional das Startups. A lei teve origem no Projeto de Lei 4987/19, do ex-deputado Carlos Chiodini (SC), aprovado na Câmara no ano passado, e no Senado neste ano.

"Salta aos olhos a liderança de Santa Catarina em número de empresas de inovação e base tecnológica", disse Chiodini.

Segundo a Associação Catarinense de Tecnologia, o setor tecnológico representa 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, com um faturamento de R$ 15,5 bilhões.

Ao propor a homenagem, o deputado pretendia reconhecer a conquista da cidade "até mesmo para estimular outras regiões a investirem no fomento a empresas de base tecnológica".