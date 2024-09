Congresso recebe iluminação roxa pelo Dia Mundial da Fibrose Cística

O Congresso Nacional estará iluminado de roxo nesta quarta-feira (4), como parte das ações de conscientização pelo Dia Mundial da Fibrose Cística (8 de setembro). A data marca a publicação em 1989, pela revista Science , da descoberta do gene causador da doença.

Também conhecida como Doença do Beijo Salgado ou Mucoviscidose, a fibrose cística é uma doença genética crônica; portanto, não contagiosa. Ela afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo.

É a doença genética grave mais comum da infância e atinge cerca de 70 mil pessoas em todo mundo, de acordo com o Ministério da Saúde.

A doença

Um gene defeituoso e a proteína produzida por ele fazem o corpo produzir muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. Esse muco espesso leva ao acúmulo de bactéria e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e bronquite.

O muco também pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino.

O tratamento da fibrose cística varia de acordo com a gravidade da doença e com a forma como ela se manifesta.

Teste do Pezinho

A doença pode ser detectada logo no nascimento, com o teste do pezinho, feito entre o terceiro e quinto dia de vida. O exame é realizado por meio da coleta de gotas de sangue dos pés de recém-nascidos.

A iluminação foi pedida pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).