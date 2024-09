50ª FETRELI: um baluarte da leitura em tempos de crescente digitalização

Na oportunidade, o professor Carlos Rudolfo Kunde destacou que em Três Passos se realiza o terceiro encontro literário mais antigo da América Latina, que engloba 20 países da América Central e América do Sul. Ressaltou que a 1ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre aconteceu em 1955, sendo a mais antiga. Na sequência, em 1963 surgiu a feira de Santa Maria e a 1ª edição da Feira Três-passense do Livro aconteceu em 1973. Seguindo o roteiro do surgimento das feiras no continente, a 1ª edição da Feira do Livro de Buenos Aires se realizou em 1975. Depois, a Feira do Livro de Santiago, Chile, em 1981. A Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro é um evento literário organizado desde 1983. A 1ª edição das feiras do Livro de Bogotá, Colômbia e de Guadalajara, no México, realizaram-se em 1987, e a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, chegou à 27ª neste ano. Por tudo isso, “temos muitos motivos para comemorar e estamos orgulhosos de fazer parte desta história”.

O Patrono José Orlando Schäfer destacou que “a FETRELI é um orgulho para todos nós e muitos leitores e escritores foram, por ela, talhados. Nesses 50 anos, ela nos indicou caminhos e insistiu na importância da educação e do conhecimento”. Ao mesmo tempo, lembrou as dificuldades que estamos enfrentando, como a crise ambiental, as guerras e as transformações sociais que estão ocorrendo em decorrência da revolução tecnológica. Mas, diante das dificuldades, afirmou que “devemos ser otimistas e propositivos: não podemos quedar-nos inertes, devemos buscar alternativas e estas estão no fortalecimento da educação, da leitura, do conhecimento e da ação comprometida com vida digna para todos!”. Propôs a criação de um projeto, que chamou de “2034: Três Passos, uma referência em Educação”, concluindo: “eu acredito na força e na capacidade dos nossos professores e da comunidade escolar em geral”.

Em seu pronunciamento, o diretor do Colégio Ipiranga, Nelson Weber, disse que a FETRELI não é apenas uma feira de livros, mas um verdadeiro pilar da nossa comunidade, uma celebração contínua do conhecimento, da cultura e da educação, que moldam e transformam vidas. “Durante esses anos, vimos gerações de estudantes, professores, pais e autores se reunirem para compartilhar ideias, inspirar-se mutuamente e construir uma ponte sólida entre o passado e o futuro. A Fetreli nos deixa um sentimento de pertencimento e se traduz num símbolo de resistência, porque ela se ergue como um baluarte da importância da cultura e da leitura em tempos de crescente digitalização, defendendo o valor inestimável dos livros”, concluiu.

A solenidade de abertura da 50ª FETRELI também contou com a participação da IpiBanda e de apresentações artísticas dos 5ºs Anos do Ensino Fundamental, coordenada pela professora Zenaide Tomm, e do Balé Jardim, coordenado pela professora Cristiani Elsenbach.