Expofred 2025 abre venda de estandes e espaços para expositores

A Expofred, uma das maiores feiras multissetoriais do noroeste gaúcho, anunciou a abertura das vendas de estandes e espaços externos para a edição de 2025. Empresas de diversos setores, associadas ou não à Associação Empresarial de Frederico Westphalen, podem reservar seu lugar no evento, que acontecerá entre 30 de abril e 4 de maio no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella.

Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp no número 55 93618-1631. A feira reúne milhares de visitantes de toda a região, oferecendo uma vitrine de destaque para expositores.