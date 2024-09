MPRS Realiza Operação de Combate à Adulteração de Combustíveis na Região

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, em conjunto com as Promotorias de Frederico Westphalen e Três Passos, conduziu uma operação de grande escala para combater a adulteração de combustíveis entre os dias 27 e 29 de agosto. Durante a ação, foram realizadas 93 análises em postos de combustíveis de 11 municípios das duas comarcas.

Para a operação, foi instalado um laboratório móvel de análise de combustíveis nas dependências da Promotoria de Frederico Westphalen. O engenheiro químico da Promotoria de Justiça Especializada do Consumidor conduziu 93 análises em 81 amostras de combustíveis coletadas de 41 postos revendedores localizados nos municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Taquaruçu do Sul, Vicente Dutra, Vista Alegre, Bom Progresso, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos. Nenhuma irregularidade foi constatada.

As análises foram realizadas utilizando equipamentos certificados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP), como densímetro eletrônico, analisador de ponto de fulgor, condutivímetro, espectrômetro de infravermelho e provetas.

Participaram da operação a promotora de Justiça Michele Taís Dumke Kufner, de Frederico Westphalen, a promotora Bárbara Bisogno Paz, da Promotoria de Três Passos, e o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, além de servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul.