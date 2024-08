Congresso recebe iluminação especial pelo Dia Nacional da Diálise

O Congresso Nacional recebe iluminação azul e vermelha nesta quinta (29) e sexta-feira (30) como parte das ações pelo Dia Nacional da Diálise. O objetivo da data, comemorada na última quinta-feira do mês de agosto, é conscientizar sobre as doenças renais, os fatores de risco, as comorbidades e a diálise como mecanismo para prevenir o agravamento das doenças.

A campanha também visa sensibilizar entidades públicas e privadas sobre a necessidade de assegurar mecanismos efetivos de financiamento para os procedimentos de diálise, tanto por parte do governo federal, quanto por meio da ampliação do cofinanciamento com os estados, considerando a complexidade dos processos e seus custos elevados.

Na semana do Dia Nacional da Diálise são realizados eventos, seminários, palestras e debates sobre o tema, promovidos por autoridades sanitárias, profissionais de saúde e pela sociedade civil. As ações visam mostrar o quanto a prevenção e o tratamento são fundamentais para a qualidade de vida e sobrevivência de pacientes renais.

No Brasil, há aproximadamente 130 mil pacientes com doenças renais crônicas em diversos estágios. A diálise e a hemodiálise são realizadas nos casos em que há diminuição da capacidade funcional dos rins.