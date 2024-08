Governo atualiza sobre o andamento das obras de pavimentação na ERS-305

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes publicou uma atualização sobre a pavimentação da ERS-305, trecho que interliga os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos. Até o momento, o governo do Estado investiu mais de R$ 86 milhões nos três lotes, que somam 54 quilômetros. Os serviços são executados pelo DAER – autarquia vinculada à secretaria.

No lote 1 – que liga Horizontina a Crissiumal entre os Km 30 e 52 – as ações de terraplenagem e drenagem já foram concluídas, e a pavimentação está com 50% do cronograma cumprido. No lote 2, que vai do Km 52 ao 62, todas as etapas estão em execução. Já no terceiro trecho, entre os Km 62 e 84 – que passa por Três Passos e Crissiumal -, a terraplenagem e a drenagem estão em fase final, com apenas um quilômetro restante para a conclusão.

Frentes de serviços trabalham em diferentes etapas, como terraplenagem, drenagem e pavimentação.

A obra tem previsão de entrega para os primeiros meses de 2025. Em breve, todos os lotes entrarão na etapa de implantação do asfalto e a comunidade regional já poderá usufruir de mais trechos pavimentados.