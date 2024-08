Ministério da Saúde diz que ainda é alto o número de pessoas com HIV que não fazem tratamento

O Ministério da Saúde informou aos deputados da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara que cerca de 8% das 904 mil pessoas diagnosticadas com HIV/Aids em 2023 não fizeram o tratamento necessário para redução da carga viral. O representante do ministério na audiência, Artur Kalichman, disse que o governo busca políticas que solucionar o problema. Além desses que não buscam tratamento, ainda há outro contingente de 16% que começa o tratamento e não continua.

A meta da Unaids Brasil é, até 2030, ter 95% das pessoas com HIV/Aids diagnosticadas, o mesmo percentual em tratamento e com carga viral indetectável. Segundo o representante do Ministério da Saúde, hoje o Brasil só consegue cumprir a última meta. O índice de diagnóstico está em 90%, e o de tratamento, em 81%. Artur Kalichman explicou que a situação piora entre a população trans, onde apenas 15% estariam com o tratamento em dia.

Estigma

Para Ariadne Ribeiro, da Unaids Brasil, ainda existe muita discriminação em torno de profissionais do sexo e da população LGBTQIA+ e pouca informação entre pessoas negras e jovens sobre tratamentos preventivos e emergenciais.

O vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, Veriano Terto Jr., disse que o estigma continua. “Existe essa ideia, esse estigma de que o soropositivo tem uma sexualidade desenfreada, uma sexualidade louca e, em princípio, é um irresponsável, um culpado, um vilão pela sua própria situação. Isso até hoje não mudou”, lamentou.

A deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu a realização da audiência, adiantou que vai buscar contato com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para questionar sobre as pessoas sem tratamento. “Que nós possamos dialogar com os 16%, dialogar com os 8%... Por que abandonam o próprio tratamento, o que provoca o abandono?”, indaga a parlamentar.

De acordo com a Unaids Brasil, a mortalidade por Aids caiu de 5,5 mortes por 100 mil habitantes para 4,1 nos últimos dez anos, uma queda de mais de 25%.