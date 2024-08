Uso de inteligência artificial em dublagens é tema de audiência na Câmara

As comissões de Cultura; e de Trabalho da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta-feira (29), o uso de inteligência artificial (IA) no setor cultural da dublagem. O debate atende a pedido da deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) e será realizado às 14 horas, no plenário 12.

"É crucial que a IA não substitua dubladores, preservando a expressão vocal e a interpretação artística que só profissionais humanos podem oferecer", afirma Professora Luciene. A regulamentação, continua a deputada, deve equilibrar os avanços tecnológicos com a preservação do trabalho artístico, "garantindo que a IA seja usada como ferramenta complementar e não como substituto".

Professora Luciene alerta que a inteligência artificial deve respeitar as leis de direitos autorais e evitar perpetuar estereótipos e discriminações. "A regulamentação precisa ser inclusiva, consultando todos os envolvidos no setor", cobra a parlamentar.