Conselho de Ética analisa parecer de processo contra Glauber Braga

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se na quarta-feira (28), para discutir o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), em processo em desfavor do deputado Glauber Braga (Psol-RJ). A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 14.

Braga responde a processo ( Representação 5/24 .) impetrado pelo Novo. O partido acusa o deputado de quebra do decoro por ter agredido fisicamente um militante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Segundo Braga, houve justa reação a uma ameaça. "Não me orgulho daquilo que fiz, mas não me arrependo. A minha ação é da proporcionalidade. De acordo com o que determina a legislação brasileira, eu vou reagir à injusta agressão", defendeu-se.