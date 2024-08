Brigada Militar, através do 7°BPM, forma 407 crianças no Proerd.

No 1° Semestre deste ano (2024), instrutores do Proerd do 7°BPM, formaram 407 alunos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, nos municípios de Redentora, Tenente Portela, Humaitá e Crissiumal.

As aulas do PROERD foram ministradas pelos Soldados Cristiano, Finco e Renata, sendo que neste semestre desenvolveram o programa em quatro municípios, 22 escolas (entre municipais e estaduais), totalizando 27 turmas de 5º anos.

Durante as formaturas, os alunos prestaram o juramento se comprometendo a dizer não às drogas e à violência.

Todos os alunos receberam um certificado de conclusão e leões de pelúcia (mascote do PROERD), fornecidos pela Cooperativa Sicoob. Ainda, houve entrega de medalhas para os alunos que se destacaram com as melhores redações.

Escolas participantes do PROERD, no 1º semestre:

Tenente Portela: EMEF Ayrton Senna, EMEF Tenente Portela, EMEF Arcelino Soares, EMEF Santo Antônio, EMEF General Osório, EMEF Marcílio Dias, EEEF Tenente Portela, EEEM Sepe Tiaraju.

Redentora: EMEF Maria Belmonte, EMEF São José, EMEF Assis Brasil, EEEM Américo dos Santos, EEEB Feliciano Jorge Alberto.

Crissiumal: EEEF Alcindo Brust, EEEF Egon Trentini, EEEF Érico Veríssimo, EMEF Benno Bender, EMEF Rotermund e EMEF Riachuelo.

Humaitá: EMEF Mário Cândido Lena, EMEF Fernando Ferrari e EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha.

Além dos alunos dos 5°anos, também foram beneficiados com o programa alunos do 7° ano e do Ensino Médio de algumas escolas.

O Comando do 7°BPM, juntamente com os instrutores agradecem aos parceiros, Cooperativa Sicoob, a qual realizou uma contação de história para os alunos dos 5° anos, com o objetivo de orientar as crianças quanto a importância da educação financeira, e durante a formatura forneceu os leões.

E ao Ministério Público, que firmou convênio com a Brigada Militar, auxiliou o desenvolvimento do PROERD com aporte financeiro do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, contribuindo na compra de livros, mascotes, infláveis em todo o Rio Grande do Sul.