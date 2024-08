Pacientes que foram realocados após incêndio retornam a hospital de Palmitinho

Dos 33 pacientes que haviam sido realocados após um incêndio que atingiu o Hospital Santa Terezinha, em Palmitinho, no norte do RS, na noite de quarta-feira (21), 32 já estão de volta à casa hospitalar. Um deles, em estado grave, permaneceu internado em Frederico Westphalen, Eles retornaram ainda na última sexta-feira (23), após uma força-tarefa de limpeza e adequação do espaço feita pelos próprios funcionários do hospital.

Um paciente da ala psiquiátrica iniciou um incêndio por volta das 20h20min da última quarta-feira (21) no local. O foco das chamas teve início em um sofá que ficava na lavanderia da instituição de saúde.

Imagens mostraram quando o homem de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, inicia o incêndio utilizando um isqueiro. Ele incinera o sofá, e tão logo o fogo se alastra para diversos cômodos da ala psiquiátrica do hospital.

Quando as chamas começaram, havia 33 pacientes internados no hospital. Todos foram retirados às pressas e inicialmente realocados para uma sala comercial até a chegada de ambulâncias. Depois, o grupo foi transferido para hospitais de Vista Gaúcha, Taquaruçu do Sul e Seberi.

A diretora do Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, Neida Bonifácio, contou que por volta das 20h15min de sexta foi feito o transporte do último paciente de volta à casa de saúde. Desde então, a instituição retomou normalmente o trabalho em setores onde as chamas pouco afetaram. Na unidade de saúde mental, a qual foi mais impactada pelo incêndio, a direção do hospital solicitou um prazo de 45 dias para voltar a atender. Nas demais especialidades, tudo voltou ao normal.

— A gente fez toda a limpeza e já estamos atendendo os 32 pacientes novamente no nosso hospital. A nossa equipe de funcionários pegou firme na limpeza, todo mundo junto ajudou no mutirão. Tudo para poder realocar novamente nossos pacientes e seguir atendendo a população —destacou Neida.

Nenhum dos pacientes ficou ferido em razão do incêndio, somente algumas intoxicações foram registradas com a inalação da fumaça.

Quanto ao autor do incêndio, a Polícia Civil revelou que ele foi preso em flagrante pelo crime de incêndio doloso, quando há intenção de cometer o ato. Ele segue preso no Presídio de Frederico Westphalen.

A polícia continua investigando o caso e, nesta etapa, está ouvindo os funcionários que estavam de plantão na noite do incêndio.