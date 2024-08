Cancelado debate sobre busca de pessoas desaparecidas que requerem cuidados especiais

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria nesta terça-feira (27) sobre a importância da celeridade na busca de pessoas desaparecidas que requerem cuidados especiais como transtorno do espectro autista (TEA) e pessoas com deficiência.

O debate atendia a pedido do deputado Daniel Agrobom (PL-GO).

A audiência ainda não foi remarcada.

"Infelizmente, nem todos são encontrados e a família fica sem saber o paradeiro em busca de seu ente querido. Muitos desses desaparecidos requerem atenção especial, pois suas condições são vulneráveis e necessitam de cuidados", disse.

Ele citou ainda as pessoas desaparecidas que tomam remédios controlados e contínuos. A falta da medicação pode agravar a situação levando a consequências extremas.