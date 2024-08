Audiência na Câmara discute estratégias de combate ao HIV

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (28), audiência pública sobre estratégias possíveis para eliminar o HIV.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 9 horas. O local da reunião ainda não foi definido.

Erika Kokay cita dados do boletim epidemiológico de HIV e Aids de 2023, do Ministério da Saúde, segundo o qual, de 1980 a junho de 2023, foram registrados 1.124.063 casos da doença no Brasil. Sendo que, nos últimos cinco anos, a média de novos casos anuais chegou a 35,9 mil.

"Desde o início da epidemia de Aids na década de 1980 até 31 de dezembro de 2022, foram notificados no Brasil 382.521 óbitos", afirma a deputada, acrescentando que o acesso ao tratamento com antirretrovirais tem contribuído para reduzir a mortalidade. "Duas décadas de evidências comprovam que a terapia contra o HIV é bastante eficaz na prevenção da disseminação do vírus", avalia Erika.

A grande barreira ao enfrentamento da doença, segundo a deputada, é o estigma. "Um estudo realizado no Brasil e publicado pelo Unaids, em 2019, aponta que 64,1% das PVHA [Pessoas Vivendo com HIV e Aids] já experimentaram alguma forma de discriminação pelo fato de viverem com HIV."