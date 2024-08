Audiência discute projeto que busca incentivar voluntariado no Brasil

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (28), audiência pública sobre o projeto que inclui o trabalho voluntário entre critérios de desempate em concursos ( PL 3044/21 ).

O debate atende a pedido do autor do projeto, deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), e será realizado às 16 horas no plenário 12.

Gadêlha afirma que a Lei do Serviço Voluntário , apesar de estar em vigor há 26 anos, ainda é pouco conhecida pelos brasileiros. O PL 3044/21, segundo o parlamentar, busca incentivar a prática do voluntariado. "[O texto] prevê que horas de atividade voluntária poderão ser utilizadas como critérios de desempate em concursos públicos ou demais processos seletivos de igual natureza, em instituições de ensino superior", detalha Gadêlha.

A audiência, que acontece no dia do voluntariado, também vai homenagear os brasileiros que prestam serviços voluntários.

Segundo a Pesquisa Voluntariado no Brasil de 2021, citada pelo deputado, a atividade tem crescido no país. "O número de pessoas que declaram ter feito alguma atividade voluntária ao longo da vida passou de 18% em 2001 para 56% em 2021", comemora Gadêlha.