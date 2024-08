Ex-deputado João Paulo morre em Belo Horizonte

O ex-deputado João Paulo (MG) morreu na sexta-feira (23) aos 92 anos, em Belo Horizonte (MG). João Paulo foi deputado pelo Partido dos Trabalhadores por dois mandatos (1987 a 1994).

A Bancada do PT na Câmara dos Deputados manifestou pesar pela morte do ex-parlamentar e lembrou sua história no sindicalismo brasileiro. “Sua atuação ao longo de décadas contribuiu para a formação de muitas lideranças, que se espelharam em seu exemplo de militância e de defesa dos interesses nacionais e populares”, afirma a nota assinada pelo líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (PT-MG).

João Paulo foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT). “Ele se destacou no processo de renovação do sindicalismo brasileiro, nos anos 70, junto com outras lideranças como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época no comando do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Sua trajetória foi marcada pela defesa de um projeto de construção de uma sociedade democrática, solidária e justa”, afirma a nota.

Na Câmara dos Deputados, João Paulo foi vice-líder do PT (1989-1990), e integrou, entre outras, a Comissão Mista de Orçamento e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI ) sobre a Crise Financeira e Irregularidades Administrativas na Petrobras.

Ele também foi um dos deputados constituintes – parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), que elaborou a nova Constituição, que entrou em vigor em 1988.