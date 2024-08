Brasil e Colômbia cobram atas de eleição na Venezuela

Em outra declaração, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vedant Patel, reforçou a contestação do resultado eleitoral, que deu...

Internacional Há 2 dias Em Internacional EUA e 10 países latinos rejeitam decisão de tribunal venezuelano Em outra declaração, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vedant Patel, reforçou a contestação do resultado eleitoral, que deu...

Internacional Há 2 dias Em Internacional Com reeleição contestada, Maduro faz eleição para comunas na Venezuela Cada comuna aprovou - por meio das assembleias comunais - entre seis e sete projetos para serem votados. Um deles será escolhido e financiado pelo ...