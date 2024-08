Comissão debate reestruturação, valorização e fortalecimento das carreiras do FNDE e INEP

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (27), audiência pública sobre a reestruturação, valorização e fortalecimento das carreiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O debate atende a pedido da deputada Socorro Neri (PP-AC). "Ambas as autarquias federais, que exercem atividades fundamentais na governança e gestão da educação do país, sofrem há algum tempo com a alta rotatividade funcional e falta de servidores, causadas pela remuneração baixa e carreiras mal estruturadas", diz a deputada.

A audiência pública será realizada às 10 horas no plenário 10.

Veja os convidados para a audiência