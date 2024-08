Audiência discute na Câmara a criação do Dia do Médico Nefrologista

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (27), audiência pública para discutir a criação do Dia do Médico Nefrologista. O debate atende a pedido do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 7.

Nefrologistas são os médicos que tratam de pacientes com doenças renais, entre eles os quase 150 mil brasileiros que necessitam submeter-se regularmente a hemodiálise.

"A criação de um Dia do Médico Nefrologista é uma maneira de fazer justiça a esses profissionais inestimáveis e indispensáveis e é nossa intenção apresentar um projeto de lei nesse sentido", adiantou Vinicius Carvalho.

Debate obrigatório

A criação de dias comemorativos precisa ser precedida de debate público. Isso porque a Lei 12.345/10 exige que o projeto que sugerir a instituição da data comprove a realização de consultas com amplos setores da população.