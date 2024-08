A partir da tarde desta quinta-feira o tempo começa a mudar na região de Tenente Portela.

Depois de um inicio de semana com sol e temperatura de mais de 30 graus, os moradores dessa parte do estado podem sem preparar para temperaturas mais amenas nas próximas horas. Os termometros nesta sexta-feira podem marcar 6 graus de minima na madrugada e máxima de 14 durante a tarde. As temeperaturas mais baixas também devem ser registradas no sábado e no domingo.

Nem só a temperatura terá mudança brusca. Na tarde desta quinta-feira, já temos nuvens carregadas com prenuncio de chuva que devrá chegar entre esse final de tarde e a noite desta quinta e se prolongas, segundo o Instituto Nacional de Metereologia pelo menos até a manhã dessa sexta-feira.

No estado, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo a partir das 12h desta quinta-feira, 22, devido à previsão de temporais intensos na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há a possibilidade de chuvas acumulando até 100 mm em um único dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O alerta, válido até as 10h de sexta-feira, 23, também adverte para possíveis transtornos, como cortes de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Foto: Guilherme Almeida

Enquanto a capital se prepara para enfrentar o mau tempo, outras regiões do estado já começam a sentir os impactos das condições adversas.

Em Encruzilhada do Sul, a chuva chegou com força e causou estragos significativos. O Corpo de Bombeiros, o CBMRS, a AMBES e a Defesa Civil do município estão mobilizados para atender a comunidade de Vau dos Prestes, que foi severamente atingida por um forte temporal na manhã desta quinta-feira.

Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos em Encruzilhada do Sul. As autoridades locais estão trabalhando para prestar assistência à população afetada e mitigar os danos causados pela tempestade.