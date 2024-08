Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos.

Na manhã desta quinta-feira (22/8), ocorreu a Solenidade alusiva à 87 ª Corrida do Fogo Simbólico e Acendimento da Centelha da Semana da Pátria, na sede do 7° Batalhão de Polícia Militar, em Três Passos.

A chama, que foi conduzida por integrantes da Liga Da Defesa Nacional, foi recebida com grande reverência pela representante da administração municipal de Três Passos, Noici Pastorio e pelo Subcomandante do 7°BPM, Major PM João Paulo Andrighetto.

O evento contou com a presença de autoridades militares e civis, além do efetivo do 7°BPM, professores e alunos da Escola Municipal Cívico-Militar João Padilha do Nascimento e membros da comunidade que prestigiaram a cerimônia.

Neste ano de 2024, o Tema Nacional é: O CENTENÁRIO DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL.

A chama permanecerá acesa na sede do 7°BPM até o dia 02 de setembro deste ano, posteriormente, será conduzida até a Praça da Bandeira para abertura da Semana da Pátria.