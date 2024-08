Cirurgia da Menina Izadora Será Realizada na Próxima Quarta-feira em Passo Fundo

Na próxima quarta-feira, 21 de agosto, a pequena Izadora, de apenas seis anos, passará por uma cirurgia crucial na Clínica Kozma, em Passo Fundo. Segundo sua mãe, Letícia Francieli de Lima da Rosa, a cirurgia será conduzida pelo Dr. Marcos Ceita Nunes, com a previsão de início às 14h30.

O procedimento deve durar cerca de uma hora, mas esse tempo pode variar. Após a cirurgia, Izadora ficará em observação por até quatro horas no quarto pós-operatório. Se tudo correr bem, ela será liberada e poderá voltar para casa ainda no mesmo dia.

Menina Izadora no colo da radialista Carine de Carvalho ( Cacá ) visitando os estúdios da Rádio Província junto com sua mão Letícia agradecendo a comunidade pelo apoio

Entenda a Situação:

Izadora foi diagnosticada no final de 2022 com osteoma osteóide, um tipo de tumor ósseo benigno, porém doloroso. Em 9 de março de 2023, ela passou por uma cirurgia de brocagem para tentar resolver o problema. Contudo, após a retirada da medicação em 2024, as dores retornaram, exigindo novos exames e consultas no Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo.

Em 23 de maio deste ano, Dr. Marcos Ceita Nunes sugeriu a realização de uma ablação por rádio-frequência, um procedimento menos invasivo que envolve a queima do tumor. A escolha desse método se deu especialmente por conta da idade da menina, garantindo assim uma abordagem mais segura e menos agressiva.

Entretanto, a família de Izadora enfrentou um desafio adicional: os altos custos do procedimento, estimados em R$ 14.705,00. Sem condições de arcar com o valor, a família iniciou uma campanha de arrecadação através de uma "vakinha" online. A mobilização da comunidade foi essencial, e graças à solidariedade de muitas pessoas, a quantia necessária foi alcançada, permitindo que Izadora pudesse passar por essa cirurgia tão necessária.

A expectativa agora é que o procedimento ocorra conforme o planejado, trazendo alívio e melhor qualidade de vida para Izadora e sua família.