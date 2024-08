Comissão da Câmara debate a criação de uma superintendência do INSS na Bahia

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (13) sobre a criação e instalação de superintendência do INSS na Bahia.

O evento, que atende a pedido da deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e do deputado Florentino Neto (PT-PI), está marcado para as 14 horas, no plenário 7.

A deputada Lídice da Mata explica que tramita na Câmara indicação dela para a criação de uma nova superintendência do INSS na Bahia. A superintendência regional do Nordeste está localizada em Pernambuco.

Lídice da Mata destaca que a Bahia é o maior estado da região Nordeste do País, e o quarto maior estado em número de habitantes, ultrapassando a marca de 14 milhões de residentes, de acordo com o IBGE. "Tal ação se faz necessária haja vista a grande população do estado e a demora no atendimento de pleitos na tramitação de processos administrativos".