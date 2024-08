Celebração dos cinquenta anos de relações diplomáticas Brasil-China ganha exposição no Congresso Nacional

Para comemorar os 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a China, a Câmara dos Deputados e a Embaixada da China no Brasil promovem a exposição "Laços: Belo Brasil, Bela China". A mostra, contendo diversos artigos dos dois países, fica aberta ao público, no Salão Negro do Congresso Nacional, até o próximo dia 15, das 9 às 18 horas.

Nesta terça-feira (13), às 16 horas, acontecerá um coquetel de celebração na exposição. Já na quinta-feira (15), haverá sessão solene no plenário da Câmara, às 14 horas, com apresentação artístico-cultural chinesa.

A exposição é uma realização do Grupo Parlamentar Brasil-China, presidido pelo deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA), e da Embaixada da China no Brasil, que tem à frente o embaixador Zhu Qingqiao.

Daniel Almeida destacou a importância estratégica dessa parceria para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil, enfatizando que a China é um dos principais parceiros comerciais do país.

“Fortalecer laços com a China pode ajudar o Brasil a diversificar suas parcerias e reduzir a dependência de mercados tradicionais. A cooperação entre os países pode contribuir para a construção de um mundo multipolar, no qual países em desenvolvimento tenham mais voz e poder na arena internacional”, disse o deputado.

A exposição reúne trinta painéis que revelam o histórico de parcerias, imagens de paisagens e eventos culturais do Brasil e da China, além de presentes protocolares recebidos de autoridades chinesas e constantes do acervo do Museu da Câmara dos Deputados. A exposição tem curadoria da cientista política e historiadora Ana Prestes e conta com o trabalho do Departamento de Comunicação da Embaixada da China.