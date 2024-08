Comissão debate desempenho do Brasil em avaliação de alfabetização

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (13) uma audiência pública para discutir os desafios da alfabetização no Brasil. O debate atende pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e vai ser realizado a partir das 16 horas, em local a definir.

Para o deputado, a alfabetização da população brasileira é um grande problema. "Dados publicados pelo PIRLS (sigla em inglês para Progress in International Reading Literacy Study ), demonstrou que o Brasil ficou à frente de apenas quatro países em uma avaliação internacional de alfabetização aplicada em 2021 a estudantes de 65 países e regiões", disse Ferreira.

A avaliação foi realizada pela IEA ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement ), uma cooperativa de instituições de pesquisa, órgãos governamentais e especialistas dedicados à realização de estudos e pesquisas educacionais.

Na avaliação, os alunos brasileiros obtiveram uma média de 419 pontos. Esse desempenho fica acima apenas de Jordânia, Egito, Marrocos e África do Sul, este último com uma média de 288 pontos. Países como Azerbaijão e Uzbequistão conseguiram resultados melhores que os do Brasil. Já os melhores desempenhos foram aferidos em Singapura (587), Irlanda (577) e Hong Kong (573).

No Brasil, uma amostra de 4.941 estudantes do 4º do ano do ensino fundamental fizeram a prova. Por ter sido realizada em 2021, reflete impactos da pandemia de Covid-19 e do consequente fechamento de escolas. A pontuação média alcançada pelos alunos brasileiros localiza o país no nível baixo da escala de proficiência do Pirls.

"Existe uma grande demanda de atenção no ensino básico e, principalmente, na alfabetização de nossas crianças, assuntos estes que serão de extrema prioridade neste ano nesta Comissão de Educação", disse o deputado.