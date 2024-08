Comissão da Câmara debate perfil do caminhoneiro autônomo e políticas públicas para a categoria

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (13), audiência pública para discutir o perfil do caminhoneiro autônomo e políticas públicas aos caminhoneiros.

O debate atende a pedido do deputado Zé Trovão (PL-SC), e vai ser realizado a partir das 15h30, no plenário 11.

O parlamentar explica que a Confederação Nacional do Trabalhadores Autônomo (CNTA) está aplicando pesquisa a mil caminhoneiros em todas as regiões do País para reunir dados que identifiquem perfil desse profissional.

O questionário trará informações sobre a idade dos profissionais e dos caminhões, tempo de profissão, remuneração, jornada de trabalho, pontos de parada e descanso nas rodovias, percepção sobre cumprimento de leis, saúde, segurança nas estradas, entre outros.

"A proposta da audiência pública é expor esses dados e discuti-los com representantes da categoria, do governo federal e de órgãos que atuam no segmento do transporte rodoviário de cargas", afirma Zé Trovão. "O objetivo é envolver esses atores na busca por melhores condições de trabalho diante dos resultados evidenciados pela pesquisa."