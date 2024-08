Comissão debate agenda legislativa do Painel Brasileiro da Obesidade

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (13), audiência pública para apresentação e discussão da Agenda Legislativa do Painel Brasileiro da Obesidade.

O debate foi pedido pelo deputado Dr. Francisco (PT-PI) e será realizado às 9 horas, no plenário 7. O parlamentar explica que o Painel Brasileiro da Obesidade é uma iniciativa que visa identificar os projetos de lei com maior potencial de impacto na vida das pessoas com obesidade, bem como promover a conscientização e o combate efetivo a essa doença.

"Conforme os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), cerca de 26% dos adultos brasileiros são afetados pela obesidade, percentual que sobe para 60% se considerarmos também aqueles com excesso de peso. Este índice está em constante crescimento", explica. Ele acrescenta que, no caso das crianças, a prevalência de obesidade ou risco de desenvolvê-la era de aproximadamente 34% em 2020, podendo chegar a 50% em 2035 caso nenhuma medida seja tomada para reverter essa tendência.