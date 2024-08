Comissão debate projeto que amplia proteção a comunidades pesqueiras tradicionais

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (13) o Projeto de Lei 131/20 , que assegura às comunidades pesqueiras tradicionais – que têm a pesca artesanal como modo de vida – preferência para acessar e utilizar os recursos naturais presentes no território onde vivem.

O debate, solicitado pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), vai ser realizado a partir das 13 horas, no plenário 12.

O deputado afirma que o projeto organiza direitos que estão dispersos em outras leis e que não identificam de maneira explícita as comunidades pesqueiras como possíveis beneficiárias.

Iniciativa popular

A proposta foi elaborada pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais e apresentada à Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que a acolheu.

"A pretensão popular da iniciativa do projeto de lei é um recado inadiável para a superação da invisibilidade, da segmentação, da precariedade, da transitoriedade, excepcionalidade e discricionariedade marcadoras do relacionamento histórico do Estado brasileiro com a pesca, os pescadores e as comunidades pesqueiras", afirma Gadêlha.