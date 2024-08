Comissão sobre transição energética discute adoção do hidrogênio na matriz energética brasileira

A comissão especial sobre transição energética e produção de hidrogênio verde da Câmara dos Deputados promove um seminário nesta terça-feira (13) sobre a regulamentação do hidrogênio na matriz energética brasileira.

O evento foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e está marcado para as 14 horas, no plenário 9.

"O Brasil está no centro da transição energética", afirma Jardim, acrescentando que o País tem vantagens que o colocam em condição de liderar o processo de descarbonização da economia mundial. Para esse potencial se tornar realidade, ressalta o parlamentar, é preciso ampliar as fontes de financiamento.

Financiamento

"Para além da mudança da matriz energética, existe uma corrida tecnológica em curso, que pode mudar o patamar de desenvolvimento dos primeiros entrantes", afirma. "Para ser líder da nova economia, precisaremos utilizar novos instrumentos, pois há espaço limitado para incentivos."

Arnaldo Jardim quer discutir quais instrumentos de financiamento estão sendo utilizados pelas agências de fomentos e como a modelagem de novos mecanismos pode ajudar o Brasil a superar as restrições fiscais e acelerar sua migração para uma economia ainda mais sustentável.

Na semana passada, foi sancionada a lei que cria o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono e traz uma série de iniciativas para desenvolver essa indústria no Brasil.