Hospital Santo Antônio realiza Café Colonial neste sábado em Tenente Portela

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela promove mais uma edição do tradicional Café Colonial neste sábado, 10 de agosto. O evento ocorrerá das 17h às 22h30min no Ginásio da Igreja Católica de Tenente Portela.

O cardápio do Café Colonial inclui uma grande variedade de itens, como salame, galeto assado, tortas, bolos, sopa de capeletti e chocolate quente, entre outras delícias. Além da comida, o evento será marcado por muita alegria e música, proporcionando um ambiente festivo para os participantes.

As fichas estão à venda por R$ 50 para adultos, com toda a renda revertida para o hospital. O Café Colonial é uma oportunidade para a comunidade apoiar uma causa importante e desfrutar de uma noite agradável com boa comida e entretenimento.