Proposta libera venda de álcool 70% na forma líquida

O Projeto de Lei 1744/24 libera a comercialização, na forma líquida, de álcool etílico 70%. Desde abril, o produto voltou a ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Autor da proposta, o deputado Marcos Soares (União-RJ) lembrou que o álcool etílico 70% na forma líquida foi liberado durante a pandemia de Covid-19, como estratégia para ampliar a oferta de produtos contra o novo coronavírus.

“A população se acostumou com a utilização rotineira do álcool etílico líquido, na concentração de 70% ou superior, para a higienização de diversos objetos nas residências”, argumentou Marcos Soares, ao defender a liberação do item.

Em 2002, a Anvisa proibiu a venda de álcool etílico 70% na forma líquida devido aos riscos de acidentes com queimaduras graves e extensas. O produto continua permitido no mercado em outras formas, como gel, lenço impregnado e aerossol.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, também terá de ser aprovado pelo Senado.