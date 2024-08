Monday.com lança nova solução de gestão de portfólio

A monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (“monday.com”), plataforma multiproduto que permite gerir todos os principais aspectos do trabalho, anunciou o lançamento completo da sua solução de gestão de portfólio, uma nova oferta corporativa dentro do produto monday work management.

Desenvolvida para clientes corporativos, essa solução pronta para uso oferece aos gerentes de portfólio e executivos uma visão holística de todos os projetos relevantes. Sua interface intuitiva permite obter clareza visual sem a necessidade de analisar uma infinidade de relatórios complexos.

Com a novidade, os clientes podem navegar entre portfólios gerais e projetos específicos. A funcionalidade se integra a todo o fluxo de trabalho, conectando-se a um quadro de solicitação de projetos na monday.com para a entrada de novos trabalhos. Quando um projeto é aprovado, os recursos de automação o inserem automaticamente em um template - de acordo com os seus requisitos Esses templates, por sua vez, podem ser geridos pelo novo recurso de padronização da monday.com, atualmente em fase beta.

“Nós nos esforçamos constantemente para fornecer aos nossos clientes as melhores soluções para suas necessidades de negócios, e esta última versão do Portfólio demonstra esse compromisso”, afirma Daniel Lereya, diretor de produto e tecnologia da monday.com. “Com a solução de gestão de portfólio, nossos clientes corporativos agora terão uma forte conexão entre o trabalho diário e insights gerais, proporcionando uma visão 'top-down' que estimula a eficiência.”



A solução de gestão de portfólio da monday.com redefine os fluxos de trabalho dos gerentes, por exemplo:

Conexão instantânea sem necessidade de configuração: a solução está pronta para uso e não requer um processo de configuração complexo. O recurso de conexão instantânea garante que os clientes comecem a gerir projetos imediatamente, aumentando a produtividade desde o momento da implementação.

a solução está pronta para uso e não requer um processo de configuração complexo. O recurso de conexão instantânea garante que os clientes comecem a gerir projetos imediatamente, aumentando a produtividade desde o momento da implementação. Fluxos de trabalho otimizados: os clientes podem integrar seus fluxos de trabalho adicionando automações, personalizando a entrada de projetos e utilizando templates para padronizar processos.

os clientes podem integrar seus fluxos de trabalho adicionando automações, personalizando a entrada de projetos e utilizando templates para padronizar processos. Alta personalização: a solução foi projetada para ser flexível e personalizável, permitindo que os gerentes a adaptem às suas necessidades específicas. Com a capacidade de adicionar campos, conectar painéis e muito mais, ela oferece uma experiência verdadeiramente personalizada.

"A solução de gestão de portfólio da monday.com nos permite compreender o impacto das decisões que tomamos hoje no futuro.", afirma Chris Funk, diretor sênior de inovação de produto da Zippo Manufacturing .

O lançamento da solução de gestão de portfólio da monday.com permite aos clientes corporativos conectar seus fluxos de trabalho diários com estratégias mais amplas, bem como escalar projetos para atingir os objetivos da empresa.