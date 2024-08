Vista Gaúcha terá apenas uma candidatura a prefeito nas eleições de outubro

Vista Gaúcha terá apenas uma chapa disputando as eleições para prefeito e vice em outubro. Os atuais prefeito Claudemir José Locatelli (MDB) e vice André Danette (PP) serão os únicos candidatos disponíveis para os eleitores.

Havia expectativa de que o PT lançaria uma candidatura adversária, mas até esta quarta-feira, o partido não registrou a ata da convenção partidária na Justiça Eleitoral, confirmando que não terá candidatos na eleição. De acordo com a legislação, as atas das convenções precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até 24 horas após a realização do escrutínio interno dos partidos.

Atualmente, o sistema da Justiça Eleitoral mostra que o único partido a registrar candidaturas foi o PDT, que está na oposição no município, com apenas duas candidaturas para vereador.

Com esse cenário político, além de assegurar a reeleição, a chapa de Locatelli e Danette já tem garantida a maioria das cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores.