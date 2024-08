Plenarinho comemora 20 anos com novidades

O Plenarinho – portal infantojuvenil da Câmara dos Deputados – completou 20 anos neste 6 de agosto com o lançamento de novos produtos. Em cerimônia que marcou a data na Casa, a equipe do portal apresentou ao público sua nova turma, com personagens agora na adolescência, o jogo AventurECA e a segunda edição do concurso “Eu e a lei”, em parceria com a Rádio Câmara.

O Plenarinho é uma iniciativa de educação para a democracia voltada especialmente ao público de 7 a 14 anos de idade, mas também a pais e professores.

“O conteúdo que a gente produz é muito diverso. A gente faz vídeos, podcasts, jogos, tanto eletrônicos como quebra-cabeças e caça-palavras”, listou a diretora de Educação para a Democracia da Câmara, Corina Castro. “A gente faz tudo isso pensando na professora e no professor lá na ponta, que precisa falar sobre política e às vezes não sabe como falar de uma maneira legal, de uma maneira gostosa.”

AventurECA

Foi na busca por conversar de um jeito legal com crianças e adolescentes que o desenvolvedor de jogos Suami Abdalla elaborou o AventurECA, já disponível no site do Plenarinho . No jogo, vilões de um mundo mágico apagam da memória das pessoas o Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Nesse mundo, as pessoas não estão lembradas dos direitos da criança e do adolescente. O trabalho do jogador é fazer esse resgate. Como a gente não coloca violência, a gente fez de uma forma que a batalha é um jogo da memória. Então, quando você encontra o vilão, você faz um duelo de jogo da memória com ele”, explicou Abdalla.

Mário Agra / Câmara dos Deputados Servidores e colaboradores que atuam no Plenarinho

Turma

A turma do Plenarinho, sempre às voltas com os vilões que ameaçam a infância, cresceu e se modernizou, para dialogar melhor com o público infantojuvenil. O designer Plínio Quartim foi quem desenhou os novos personagens, agora adolescentes.

“A turminha é composta pelo Zé Plenarinho, pela Legis... São todos nomes ligados à cidadania. Aí tem os irmãos, que são a Cida e o Adão, que é ‘cidadão’. Tem o Edu Coruja, que é como se fosse o mentor da turma, e tem a Xereta, que é a nossa repórter. E o Vital, que é o nosso representante mais esportivo da turma”, recordou Quartim.

Concurso

O Plenarinho está envolvido em diversas iniciativas. Uma delas é o concurso “Eu e a Lei”, que teve sua segunda edição anunciada, em parceria com a Rádio Câmara.

A ideia é que professores e alunos reflitam sobre as leis em seu dia a dia e, a partir disso, crianças e adolescentes de 10 a 17 anos criem um programa de rádio com até cinco minutos de duração. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro na página do concurso.

Os programas vencedores serão veiculados na Rádio Câmara, e os vencedores virão a Brasília para a cerimônia de premiação, em novembro.

Crescimento

Primeira diretora e uma das idealizadoras do Plenarinho, a servidora aposentada Raquel Melo lembrou a história do portal que surgiu de um concurso de ideias promovido entre os servidores da Câmara.

“Eu fui convidada a gerenciar esse projeto com muitos desafios, tecnologia nova, personagens. A gente tinha um prazo para que o Plenarinho estivesse no ar em 6 de agosto de 2004. A gente também fez lançamento presencial nos estados”, contou Raquel. “O Plenarinho hoje é um fato. Prepara o País para ter políticos melhores, cidadãos mais conscientes, que façam política de maneira mais clara e mais responsável.”