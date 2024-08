Flamengo de São Pedro reforça equipe para estreia no Gauchão Feminino com três novas contratações

O Flamengo de São Pedro está se preparando intensamente para a estreia no Gauchão Feminino, e nas últimas semanas, anunciou a contratação de três novas jogadoras. Com o objetivo de disputar a principal competição de futebol feminino do Rio Grande do Sul, o clube reforçou seu elenco com Letícia da Silva Caitano, Maria Eduarda Kroth Ferreira e Kimberllyn Garcia Rodrigues.

Letícia, conhecida como “Xing”, tem 20 anos e chega do Brasil de Farroupilha. Natural de Porto Alegre, Letícia tem passagens por clubes como Chapecoense, Grêmio e Juventude. Ela expressou otimismo em relação à sua nova fase no Flamengo de São Pedro. “Minha expectativa é das melhores possíveis, espero fazer uma grande competição ao lado do Flamengo. Gostei muito do projeto e isso mostra por que a equipe está sempre buscando façanhas”, destacou.

Outra adição ao time é Maria Eduarda Kroth Ferreira, de 19 anos, também vinda do Brasil de Farroupilha. A lateral-esquerda, natural de Porto Alegre, já jogou pelo Internacional e pelo Futebol com Vida SAF. Ela é bicampeã de categorias de base, tendo conquistado o Campeonato Gaúcho sub-14 e o Campeonato Brasileiro sub-16. “Faça tudo aquilo que lhe faz bem”, disse Maria Eduarda sobre sua nova jornada no Flamengo.

Kimberllyn Garcia Rodrigues, a mais nova centroavante do Flamengo de São Pedro, tem 21 anos e também é natural de Porto Alegre. Ela chega após uma excelente temporada no Brasil de Farroupilha, e já atuou pelo Guarany de Bagé e Juventude. “Seja forte e corajosa”, afirmou Kimberllyn ao comentar suas expectativas para a nova temporada em Tenente Portela.

Com essas novas contratações, o Flamengo de São Pedro busca fortalecer seu elenco para competir em alto nível no Gauchão Feminino, que começa no próximo mês. As Gurias do Yucumã esperam que as novas jogadoras façam a diferença em campo e ajudem a equipe a alcançar grandes conquistas.