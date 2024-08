Festival Canto Farroupilha abre inscrições

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Guardiões da Fronteira anuncia a abertura das inscrições para o Festival de Canto Farroupilha! O evento, que promete movimentar a comunidade, acontecerá nos dias 19 e 21 de setembro e contará com diversas categorias para todos os gostos.

As categorias do festival são:

19 de setembro:

Estudantil Municipal (mirim e juvenil)

Estudantil Regional (mirim e juvenil)

Como se inscrever:

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no Instagram ou no Facebook do CTG Guardiões da Fronteira:

Instagram: @ctgguardioesdafronteira

Facebook: @ctgguardioesdafronteira

Categoria Livre Municipal

Os participantes que se destacarem serão agraciados com troféus e prêmios em dinheiro. O primeiro lugar da cateoria Adulto Municipal garante um prêmio de R$ 800,00, enquanto o segundo e terceiro lugares recebem R$ 600,00 e R$ 400,00, respectivamente. Os quarto e quinto colocados também serão contemplados com troféus e prêmios surpresa.

Categoria Adulto Livre:

Já na categoria Adulto Livre que sempre apresentou uma disputa ainda mais acirrada, os prêmios são ainda mais atrativos. O grande campeão levará para casa o valor de R$ 2.500,00, além do troféu. Os demais colocados também serão premiados com valores que variaram de R$ 1.700,00 para o segundo lugar até R$ 200,00 para o sétimo lugar, sempre acompanhados de troféus.