Vista Gaúcha entre as melhores cidade para viver no estado

Foi divulgado recentemente o IPS, Índice de Progresso Social do Brasil, desenvolvido por meio da metodologia do Social Progress Imperative, para avaliar e quantificar a realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do Brasil. O levantamento aponta as melhores cidades brasileiras para se viver. Neste contexto, o destaque positivo na região vai para Vista Gaúcha, que aparece entre os melhores do estado. Na outra ponta, entre os piores lugares para se viver, aparecem Tenente Portela, Coronel Bicaco e Redentora.

O IPS Brasil 2024 é composto por 53 indicadores secundários de fontes públicas que são exclusivamente sociais e ambientais, medindo resultados e não investimentos. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior).

Vista Gaúcha se destaca por aparecer entre os 100 melhores municípios do estado e entre os 100 melhores do Brasil, com um índice de 63,6. O maior destaque do município está no índice de Necessidades Humanas Básicas, com mais de 80 pontos. Nutrição e cuidados médicos básicos, segurança pessoal e inclusão social são os pontos fortes do município. Além de Vista Gaúcha, o ranking das cinco melhores cidades da Região Celeiro é completado por Humaitá, que também está entre as 100 melhores do estado, Chiapetta e Esperança do Sul, entre as 200 melhores do estado, e Santo Augusto, que aparece entre as 300 melhores do estado.

Tenente Portela aparece como a terceira pior cidade da Região Celeiro e está entre as 30 piores cidades do estado, com uma avaliação de 53,31 pontos. No ranking estadual, o município aparece na posição 469 de 497 municípios. Os resultados de Tenente Portela são considerados fracos em dois dos três eixos principais (Necessidades Humanas e Oportunidades) e teve desempenho neutro na terceira variante, que é Fundamentos do Bem-estar.

Entre os pontos em que o desempenho de Tenente Portela é considerado fraco estão a área de Água e Saneamento, com destaque para a falta de abastecimento de água e moradia. Também é fraco o desempenho é na variante ligada à educação, com fraco desempenho em evasão escolar e reprovação no ensino fundamental. O município também é fraco em políticas de inclusão social, com destaque negativo para violência contra indígenas, negros e mulheres. Os únicos dois itens em que Tenente Portela tem desempenho alto são áreas verdes urbanas, dentro do eixo de qualidade do meio ambiente, e na existência de ações para direitos de minorias, que fica no eixo de direitos individuais.

Os dois piores locais para viver na região são Coronel Bicaco, que ocupa a posição 487 de 497 municípios gaúchos, ou seja, entre os dez piores, e Redentora, que ocupa a posição 494, estando entre as cinco piores do estado. Apesar do desempenho fraco em itens de todos os eixos, moradia e acesso ao conhecimento básico são os itens onde Redentora apresenta os piores desempenhos. Já os piores desempenhos de Coronel Bicaco aparecem em água e saneamento e moradia.