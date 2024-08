Cinco candidaturas a prefeito são confirmadas em Frederico Westphalen para as eleições 2024

Frederico Westphalen já tem cinco candidaturas a prefeito confirmadas por convenções partidárias para as Eleições 2024. A Federação Brasil, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, oficializou a candidatura do professor Genésio Mário da Rosa para prefeito, com José Maglia como vice.

O PDT de Frederico Westphalen também lançou sua chapa majoritária, com Dr. Jorge Alan como candidato a prefeito e Valdecir Michelon para vice-prefeito.

Na manhã deste domingo, 4 de agosto, o MDB definiu as candidaturas de Lidio Signori para prefeito e Waldriano Gemelli para vice-prefeito.

O partido Progressistas (PP) realizou sua convenção na tarde de sábado, 3 de agosto, no Hotel Pigatto, oficializando os nomes de Orlando Girardi e Chester Francescatto para prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

O PL também confirmou suas candidaturas, oficializando Ricardo Favin como candidato a prefeito e Edilamar Locatelli para vice-prefeita.

Com essas cinco candidaturas, Frederico Westphalen se prepara para uma disputa eleitoral intensa, com diversas opções para os eleitores escolherem seus representantes nas eleições municipais de 2024.