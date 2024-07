Garimpos de Ametista do Sul são reabertos um ano após interdição

Tenente Portela, Boa Vista do Buricá e Piratini serão beneficiadas com novos equipamentos cirúrgicos.

Tenente Portela Há 3 horas Em Cidades Convênios destinam R$ 2,1 milhões para o Hospital Santo Antônio Tenente Portela, Boa Vista do Buricá e Piratini serão beneficiadas com novos equipamentos cirúrgicos.

Repasse faz parte de série de repasses do Governo do Estado para Hospitais de Pequeno Porte

Vista Gaúcha Há 1 dia Em Cidades Associação Hospitalar Beneficente de Vista Gaúcha vai receber R$ 750 mil do Estado Repasse faz parte de série de repasses do Governo do Estado para Hospitais de Pequeno Porte