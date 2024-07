Convênios destinam R$ 2,1 milhões para o Hospital Santo Antônio

Ametista do Sul Há 3 horas Em Cidades Garimpos de Ametista do Sul são reabertos um ano após interdição 139 das 150 minas autuadas voltam a operar após cumprimento de normas de segurança e formação de trabalhadores.

Repasse faz parte de série de repasses do Governo do Estado para Hospitais de Pequeno Porte

Vista Gaúcha Há 1 dia Em Cidades Associação Hospitalar Beneficente de Vista Gaúcha vai receber R$ 750 mil do Estado Repasse faz parte de série de repasses do Governo do Estado para Hospitais de Pequeno Porte