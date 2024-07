Associação Hospitalar Beneficente de Vista Gaúcha vai receber R$ 750 mil do Estado

A Associação Hospitalar Beneficente Vista Gaúcha será beneficiada com R$ 750 mil do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES). Os recursos, que fazem parte do programa Avançar na Saúde, serão utilizados para obras de reforma e ampliação do prédio, com um novo pronto-atendimento de urgência de baixa e média complexidade e uma central de material esterilizado de acordo com as normas técnicas.

A cerimônia de assinatura do convênio, realizada na tarde dessa quarta-feira (24/7), teve a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. A Presidente da Associação Hospitalar, Arcila Stival Macarri, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha, José Olímpio Dorneles, o Secretário Municipal da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, além de secretários municipais, diretoria do hospital e membros do conselho de saúde participaram de forma on-line.

O investimento inicial previsto e estimado para a execução do projeto de revitalização e ampliação da unidade hospitalar é de R$ 1,2 milhão, que visam melhorar as condições de atendimento e infraestrutura do hospital qualificando o atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a direção, as obras de melhoria e ampliação do hospital é uma demanda que já dura 30 anos, desde que foi adquirido, e que agora está bem perto de ser realidade.

Além da Associação Hospitalar Beneficente de Vista Gaúcha, outros cinco hospitais de pequeno porte também foram comtemplados com recursos para reforma das unidades e compras de equipamentos. O montante a ser repassado pelo governo do estado, por meio da SES, chegará a R$ 2,1 milhões.

Na cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann ressaltou a importância dos hospitais de pequeno porte (HPP), de até 50 leitos, para a rede de saúde do Estado. “Na calamidade de abril e maio, esses hospitais tiveram um papel importante”, disse. “Isso pode ser observado tanto na rede assistencial quanto na oferta de atendimento de média e baixa complexidade próximo à localidade onde as pessoas moravam”, destacou.

“O Avançar na Saúde recebeu 94 propostas e beneficiou 69 municípios em um valor total de R$ 40,1 milhões. Anos atrás, havia um movimento de fechamento dos hospitais menores. Nós queremos o fortalecimento dessas organizações”, frisou a secretária.