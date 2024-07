Escola Sepé Tiaraju Realiza 27ª Feporli em Tenente Portela

A Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju realizará entre os dias 14 e 16 de agosto a 27ª edição da Feporli, a Feira Portelense do Livro. O evento integra as comemorações oficiais dos 69 anos de Tenente Portela e terá como tema "Céu, Sol, Sul, Terra e Cor", focando na reconstrução do Rio Grande do Sul após a recente tragédia, assim como no meio-ambiente, na terra e no desenvolvimento do estado.

O encarte de convite da feira destaca em seu verso uma "Carta da Terra" e um texto intitulado "Terra Nosso Lar", estabelecendo o tom principal da Feporli deste ano.

A programação começa no dia 14 de agosto, às 19h30, com a abertura oficial no Centro Cultural Aurélio Porto. Na mesma noite, será lançado o livro "Além da Dor: Uma Jornada de Cura das Feridas da Alma" de Aline Tatiane de Carli. O evento também contará com a apresentação do grupo de ballet da Escola Sepé Tiaraju, coordenado pela professora Claudia Denise Fernandes Pressi. Além disso, haverá o momento artístico "Reconstruindo o Rio Grande do Sul", com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, e uma apresentação da música "Céu, Sol, Sul, Terra e Cor", de Leonardo, pelos alunos do Ensino Médio.

A programação continua nos dias 15 e 16 de agosto, na Escola Sepé Tiaraju, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Nestes dias, os visitantes poderão explorar exposições e vendas de livros, participar de conversas com escritores e autores presentes, além de visitar as populares salas temáticas preparadas pelos alunos da escola.

A 27ª Feporli promete ser uma celebração rica em cultura, educação e reflexão sobre o meio-ambiente, homenageando a resiliência e a união do povo gaúcho.