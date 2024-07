Presidente do Hospital Santo Antônio alerta para aumento na gravidade dos casos internados

Número de internações tem aumentado de maneira significativa no Hospital Santo Antônio (Foto: Jonas Martins)

A presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Mirna Braucks, concedeu entrevista ao programa Tribuna Popular no último sábado, 13, abordando diversos assuntos relacionados à casa de saúde. A preocupação da gestora com a gravidade dos casos internados foi o ponto mais destacado.

Segundo Braucks, além do aumento de 50% no número de internações nos últimos dois anos, há também um crescimento na gravidade dos casos. Ela atribui essa situação à pandemia de Covid-19 e à epidemia de Dengue que a cidade enfrentou entre o final do ano passado e o início deste ano.

Nas ruas, não é raro encontrar pessoas se queixando de sequelas deixadas por ambos os vírus. Embora não haja estudos científicos regionais que comprovem essa relação, as emergências e internações hospitalares sugerem que casos antes simples de tratar agora frequentemente evoluem para situações mais graves.

Essa nova realidade alterou a rotina do Hospital Santo Antônio. Anteriormente, os médicos faziam visitas regulares aos pacientes nos quartos, sem a necessidade de um plantonista na enfermaria. Agora, um médico de plantão é mantido na enfermaria devido à rápida evolução dos casos. Além disso, houve um aumento no número de leitos na emergência para atender à demanda crescente, e esses leitos têm estado, na maioria das vezes, completamente lotados, conforme relatou Mirna Braucks.