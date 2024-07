Defesa Civil Estadual doa suprimentos ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

A 7ª Coordenadoria da Defesa Civil Estadual realizou a doação de colchões, cobertores, travesseiros, cestas básicas e materiais de higiene e limpeza para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira, com a presença do coordenador adjunto da região, soldado Charles Teixeira, e do coordenador municipal Cleber Tesche, diretamente à presidente do hospital, Mirna Braucks.

Charles Teixeira explicou que a doação atende a um pedido da direção do Hospital Santo Antônio e cumpre o objetivo da Defesa Civil do Rio Grande do Sul de prestar apoio direto às comunidades, impactando positivamente a vida das pessoas.