AUNP-RS distribui nebulizadores para hospitais da Região Celeiro

A Associação Pro UTI Neonatal e Pediátrica do Rio Grande do Sul (AUNP-RS), em colaboração com empresários apoiadores, adquiriu mais de 40 nebulizadores, que serão encaminhados a diversos hospitais da região.

O Hospital de Caridade de Três Passos e o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela receberão três unidades de nebulizadores cada, além de kits para bebê e latas de leite Nan. Os hospitais de Frederico Westphalen, Taquaruçu do Sul, Palmitinho e Seberi também serão beneficiados com os novos equipamentos.

A AUNP-RS está mobilizada para conseguir uma UTI Neonatal e Pediátrica para a região, visando melhorar ainda mais o atendimento de saúde infantil. A distribuição dos nebulizadores é um passo importante nesse esforço, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados às crianças e recém-nascidos nas casas de saúde locais.