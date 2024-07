Prefeito de Barra do Guarita Participa de Fórum Internacional dos BRICS+ na Rússia

Comitiva brasileira que participou do evento na Rússia com a presença do prefeito de Barra do Guarita (Foto: Arquivo Pessoal)

O prefeito de Barra do Guarita e presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), Rodrigo Locatelli Tissot, participou recentemente de um encontro para troca de experiências administrativas e de gestão em Kazan, na Rússia.

Segundo o prefeito, foi uma experiência enriquecedora. Com a comitiva brasileira, ele participou do International Forum of the BRICS+ Cities. O evento foi uma oportunidade única, reunindo municípios de mais de 20 nações para discutir temas cruciais como desenvolvimento sustentável, cooperação socioeconômica e compartilhamento de práticas avançadas, fortalecendo os laços entre os países participantes.

Durante o fórum, Tissot destacou a importância de práticas sustentáveis no desenvolvimento urbano e rural, enfatizando a necessidade de inovar e adotar tecnologias verdes para garantir um futuro mais próspero e saudável para as comunidades. Foram debatidas estratégias para melhorar a gestão de recursos naturais, reduzir a pegada de carbono e promover a economia circular.

Além disso, houve a chance de trocar experiências e aprender com as iniciativas bem-sucedidas de outros municípios membros do BRICS+, enriquecendo as políticas locais. A colaboração internacional demonstrada no evento reforça a capacidade de enfrentar desafios globais com soluções integradas e compartilhadas.

Na ocasião, também foi criada a Associação das Cidades e Municípios dos Países do BRICS+, que servirá de apoio aos entes visando melhorias para as populações, com base no respeito mútuo, na confiança e no entendimento recíproco.

O prefeito ainda ressaltou que a experiência foi memorável por conhecer um país economicamente desenvolvido, com rica história e cultura, muitas diferenças, mas com um povo extremamente acolhedor. Ele destacou a oportunidade de visitar locais importantes da história russa, enriquecendo ainda mais a viagem.