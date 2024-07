Comissão debate moratória da soja e da carne e consequências para os municípios da Amazônia Legal

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove, nesta sexta-feira (12), audiência pública sobre a moratória da soja e da carne e consequências para os municípios da Amazônia Legal.

A moratória da soja tem como objetivo assegurar que a soja produzida no bioma Amazônia e comercializada pelos seus signatários esteja livre de desflorestamentos ocorridos após 22 de julho de 2008 – mesmo onde a abertura de áreas foi legalizada pelo Código Florestal .

O debate atende a pedido da deputada Coronel Fernanda (PL-MT). Segundo a deputada, a moratória "cria uma divisão no campo econômico. Isso não só aumenta a desigualdade social e regional, mas também ameaça o direito de propriedade e o progresso econômico do nosso País, bem como afeta diretamente a vida dos produtores e trabalhadores do campo."

A audiência pública será realizada a partir das 10 horas, no plenário 6.

Veja a lista completa do convidados.