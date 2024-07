Lojas Avenida inaugura 21 unidades no primeiro semestre de 2024

Nos primeiros seis meses de 2024, a Lojas Avenida registrou um total de 21 inaugurações de novas lojas. A expectativa da Pepkor, varejista sul-africana de moda e controladora das operações da Lojas Avenida desde fevereiro de 2022, é de alcançar ao menos 40 inaugurações ao longo do ano, superando a marca de 39 inaugurações registrada em 2023. Este crescimento acelerado faz parte do plano de expansão implementado pela Pepkor.

A maior parte dessas novas unidades foi aberta no Nordeste, uma região estratégica para a expansão da empresa. Dos 21 novos pontos, 16 estão localizados no Nordeste, com destaque para os estados de Pernambuco e Bahia, que receberam 8 e 6 novas lojas, respectivamente. As outras duas inaugurações na região ocorreram no Maranhão e em Sergipe. Este foco no Nordeste reflete a estratégia da Lojas Avenida de fortalecer sua presença em mercados em crescimento e de alta demanda.

Com essas inaugurações, a Lojas Avenida passa a contar com mais de 170 unidades espalhadas por todo o Brasil. A empresa está confiante de que ultrapassará a marca de 200 lojas até o final de 2024.

A expectativa para o restante do ano é manter o ritmo de inaugurações e continuar a expansão em outras regiões estratégicas do país. A Pepkor tem se mostrado comprometida com o desenvolvimento da Lojas Avenida. Juntas, as empresas demonstraram uma sinergia que vem proporcionando resultados positivos para a rede varejista em curto prazo.

A Lojas Avenida conta com produtos em vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, sempre com foco nos públicos de classe C e D do mercado. Além disso, a rede busca impactar positivamente na vida das pessoas das regiões onde se instala através da geração de empregos diretos e indiretos, colaborando para o desenvolvimento econômico regional.

Para saber mais, basta acessar www.avenida.com.br.