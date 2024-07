Congresso recebe iluminação verde e projeção de frases pelo Dia Mundial das Zoonoses

O Congresso Nacional recebeu nesta quarta-feira (10) iluminação na cor verde e projeção de frases pelo Dia Mundial das Zoonoses. A iluminação atende a pedido do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO).

O objetivo da data, celebrada em 6 de julho, é estimular a discussão sobre as zoonoses – doenças transmitidas de animais para humanos ou de humanos para animais. O dia foi escolhido por coincidir com a data em que o cientista francês Louis Pasteur inoculou a primeira vacina contra a raiva (antirrábica), em 1885.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as zoonoses são responsáveis por cerca de 2,4 bilhões de casos de doenças e 2,2 milhões de mortes por ano, o que representa um grande desafio para a saúde pública e a segurança alimentar. Além disso, podem causar impactos econômicos, sociais e ambientais negativos, como perda de produtividade, redução da biodiversidade e aumento da pobreza.

Estatísticas

De acordo com a entidade, existem mais de 200 tipos de zoonose. Cerca de 60% das doenças infecciosas humanas têm sua origem em animais, e, pelo menos, 75% das doenças infecciosas emergentes do ser humano, incluindo Ebola, HIV e gripe, têm origem animal. As zoonoses respondem por 62% da lista de doenças de notificação compulsória.

O objetivo das ações em torno da data é buscar soluções para o controle dessas doenças a partir de uma abordagem de cooperação em nível intersetorial, com a intervenção e a colaboração de equipes profissionais dos setores da saúde humana, animal e ambiental. A estratégia é incentivar e estimular os governos a formular e adotar políticas de saúde pública que levem em consideração os vários fatores que aumentam o risco e dificultam o controle das zoonoses, como mudanças climáticas, desmatamento, incêndios e viagens intercontinentais.